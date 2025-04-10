الجزائر وتونس تبحثان تعزيز التعاون المشترك

أجرى وزير الشئون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، /الأربعاء/، محادثات مع نظيره التونسي محمد علي النفطي، في إطار الزيارة التي يقوم بها عطاف إلى تونس، مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

واتفق الوزيران - وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية - على تكثيف الجهود الكفيلة باستكمال تجسيد مخرجات الدورة الماضية للجنة العليا المشتركة والشروع في التحضير لعقد الدورة المقبلة بتونس في غضون السداسي الثاني من السنة الحالية.