الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب أو امتلاك قنبلة نووية

الخميس 10/أبريل/2025 - 01:43 ص

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن طهران تلتزم بتكنولوجيا نووية سلمية، مشددًا على أن بلاده لا تسعى للحرب أو امتلاك قنبلة نووية.

وأضاف بزشكيان - في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مراسم الاحتفال باليوم الوطني للتقنية النووية - "إيران تقف بقوة في وجه التهديدات، كلما زادت تهديداتهم، كلما اتخذنا موقفًا أكثر صرامة".

ورفض الرئيس الإيراني، الاتهامات الغربية بأن طهران تسعى للحصول على أسلحة نووية، موضحًا أن المرشد الإيراني علي خامنئي أعلن أن إيران لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، حسبما أوردت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.

وأوضح موقف خامنئي من المفاوضات مع أمريكا، إذ قال إنه يعارض فقط إجراء محادثات مباشرة نظرًا للعداء الذي أظهره مسئولون أمريكيون تجاه إيران.

وتصاعدت حدة التوترات بين طهران وواشنطن خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران إذا رفضت التفاوض مع الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - أمس - أن مسئولين إيرانيين وأمريكيين سيعقدون مفاوضات غير مباشرة رفيعة المستوى بشأن برنامج طهران النووي يوم السبت المقبل في سلطنة عمان.