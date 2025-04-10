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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني هاتفيا تعزيز التعاون الثنائي

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
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تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، /الأربعاء/، من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي. حسبما أذاعت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، أكد ستارمر - بحسب بيان أصدرته الحكومة البريطانية - التزامه بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي، في ضوء الرسوم الجمركية الأمريكية، مضيفا أن المملكة المتحدة ستواصل اتباع نهج متزن وهادئ.

وأشار البيان البريطاني إلى أن الزعيمين ناقشا أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية لتوفير المزيد من الثقة للشركات، واتفقا على البناء على التقدم الجيد المحرز حتى الآن في اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بالملف الدفاع، اتفق الزعيمان على مواصلة العمل لتعميق التعاون في مجالي الدفاع والأمن، كما اتفقا على الاستمرار في التواصل بين الجانبين.
 

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