الكنيسة تقيم صلوات تجنيز "القمص عبد المسيح بسيط" بمسطرد

أقيمت مساء أمس، بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد، صلوات تجنيز القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير كاهن الكنيسة ذاتها وأستاذ الكتاب المقدس واللاهوت الدفاعي بالإكليريكية وعدد من المعاهد الكنسية.

صلى صلوات التجنيز الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة ومجمع كهنة الإيبارشية، وعدد كبير من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة وأبناء ومحبي الأب المبارك المتنيح.

ورحل القمص عبد المسيح بسيط اليوم، عن عمر قارب ٧٤ سنة قضى منها ما يقارب ٤٩ سنة فى خدمة الكهنوت، بعد أن أثرى المكتبة الكنسية بالعديد من الكتب في بعض فروع العلوم الكنيسة حيث بلغ عدد الكتب التي ألفها ٧٧ كتابًا.