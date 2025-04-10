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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة تقيم صلوات تجنيز "القمص عبد المسيح بسيط" بمسطرد

الأنبا مرقس
الأنبا مرقس
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أقيمت مساء أمس، بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد، صلوات تجنيز القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير كاهن الكنيسة ذاتها وأستاذ الكتاب المقدس واللاهوت الدفاعي بالإكليريكية وعدد من المعاهد الكنسية.

صلى صلوات التجنيز الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة ومجمع كهنة الإيبارشية، وعدد كبير من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة وأبناء ومحبي الأب المبارك المتنيح.

ورحل القمص عبد المسيح بسيط اليوم، عن عمر قارب ٧٤ سنة قضى منها ما يقارب ٤٩ سنة فى خدمة الكهنوت، بعد أن أثرى المكتبة الكنسية بالعديد من الكتب في بعض فروع العلوم الكنيسة حيث بلغ عدد الكتب التي ألفها ٧٧ كتابًا.

كنيسة السيدة العذراء بمسطرد صلوات تجنيز القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير كاهن أستاذ الكتاب المقدس واللاهوت الدفاعي بالإكليريكية الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة