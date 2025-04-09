باريس سان جيرمان يتفوق بثلاثية على أستون فيلا في دوري الأبطال

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا ثمينًا على حساب أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وقدم الفريق الباريسي مباراة كبيرة على المستوى الهجومي، حيث فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق النجم الشاب ديزيري دووي، بعد تمريرة حاسمة من الظهير نونو مينديش، الذي قدم أداءً رائعًا على الجهة اليسرى.

ورغم تفوق باريس، تمكّن أستون فيلا من العودة في النتيجة سريعًا، حيث سجل مورغان روجرز هدف التعادل في الدقيقة 35 من الشوط الأول، بعد تمريرة مميزة من يوري تيليمانس، لينتهي النصف الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

في الشوط الثاني، واصل باريس ضغطه المستمر على دفاعات الفريق الإنجليزي، ليترجم ذلك إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 49، جاء بتوقيع النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، بعد تمريرة محكمة من فابيان رويز.

تسجيل الهدف الثالث

وفي الوقت بدل الضائع، أكد نونو مينديش تألقه في اللقاء بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+2، بعد مجهود فردي رائع وتمريرة حاسمة من عثمان ديمبيلي، ليمنح فريقه فوزًا مهمًا قبل مباراة العودة في ملعب "فيلا بارك".

وبهذه النتيجة، يضع باريس سان جيرمان قدمًا في الدور نصف النهائي، بينما يحتاج أستون فيلا إلى ريمونتادا صعبة في الإياب إذا أراد مواصلة مشواره الأوروبي.