محافظ الوادي الجديد: تدشين عيادتين للتأمين لخدمة مركزي بلاط وباريس

أعلن اللواء د. محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد،اليوم الأربعاء، عن موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي على إنشاء عيادتين شاملتيْن بمركزي باريس وبلاط، وذلك في تخصصات طبية وخدمات تشخيصية وعلاجية.. مؤكدًا بدء إجراءات التعاقد مع كوادر طبية متنوعة، على أن يجري التشغيل الفوري خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات الصحية وتقليل معاناة انتقال المواطنين بين المراكز.

مستشفى الفرافرة

على جانب آخر وجه المحافظ، بالتنسيق مع وزارة الصحة للانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بمستشفى الفرافرة خلال العام الحالي، تمهيدًا لبدء التجهيزات العام المقبل 2026.

وأشار إلى تكليف الوحدة المحلية بتجهيز المباني الكائنة أمام المستشفى كمجمع إداري لنقل بعض القطاعات إليها ضمن جهود التنمية وتطوير المنشآت والخدمات داخل المركز.