محافظ الوادي الجديد يوجه بطرح اكشاك "تكافل وكرامة"

وجه اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بطرح أكشاك "تكافل وكرامة " بأسعار تشجيعية ضمن مشروعات العاصمة الإدارية، وذلك خلال جولته اليوم يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، مشددا على استكمال اجراءات تركيب كاميرات ذكية لتعزيز الأمن، ومتابعة جودة التشطيبات النهائية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بالاستمرار فى سداد مديونيات الغارمات للحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

كما وجه المحافظ بالتسيق بين مركز الخارجة والإسكان للإعلان عن التقديم في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي وتوفير كراسات الشروط ، وإنارة شارع مستشفى الصدر و مخازن الصحة بحي السبط ، ودراسة إمكانية تخصيص قطعة الأرض الفضاء بحي المسجد لإقامة دار مناسبات للحي.