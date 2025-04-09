برشلونة يضع قدمًا في نصف نهائي دوري الأبطال برباعية نظيفة ضد دورتموند

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا عريضًا ومستحقًا على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وسيطر برشلونة على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى، حيث ظهرت رغبة الفريق الكتالوني في حسم المواجهة مبكرًا مستغلًا عاملي الأرض والجمهور. وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الشوط الأول بهدف رائع منحهم الأفضلية والثقة.

في الشوط الثاني، انفجرت ماكينة الأهداف الكتالونية، وتمكن لاعبو برشلونة من تسجيل ثلاثة أهداف إضافية، وسط انهيار تام في دفاعات الفريق الألماني، وتألق لافت من نجوم البلوجرانا الذين قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم.

اقتراب من التأهل

وبهذه النتيجة الكبيرة، يقترب برشلونة من التأهل إلى الدور نصف النهائي، قبل مباراة الإياب المرتقبة في ملعب سيغنال إيدونا بارك الأسبوع المقبل، والتي باتت مهمة شبه مستحيلة لدورتموند إن أراد العودة في النتيجة.

وكانت هذه المواجهة بمثابة استعراض لقوة برشلونة الذي يسعى لاستعادة أمجاده الأوروبية بعد سنوات من التراجع، فيما ظهر بوروسيا دورتموند بصورة باهتة، وعجز عن مجاراة سرعة وقوة أصحاب الأرض.

وينتظر عشاق الكرة الأوروبية لقاء العودة الذي سيحدد الطرف المتأهل إلى نصف النهائي، وسط توقعات بمزيد من الإثارة في الأدوار القادمة.