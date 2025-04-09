من الفصول للمباني تحت الإنشاء.. "تعليم القاهرة" تتابع استعدادات المدارس

واصلت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولاتها الميدانية بعدد من مدارس إدارات القاهرة، حيث قامت اليوم بزيارة ميدانية لمدارس إدارتي عين شمس والمرج التعليمية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وفي إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام وانضباط سير العملية التعليمية

استهلت سماح إبراهيم الجولة بتفقد مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، حيث تابعت انتظام الدراسة داخل الفصول واطمأنت على المستوى التعليمي للطلاب، مؤكدة على أهمية المواظبة والحضور حفاظًا على مستقبلهم الدراسي. كما تابعت كراسات الحصة والواجب، ودفاتر المعلمين، وكشوف درجات الطلاب، حرصًا على تحقيق أعلى مستويات الانضباط والمتابعة داخل المدرسة.

وتوجهت بعد ذلك إلى مدرسة المتفوقين الثانوية بنين، حيث اطمأنت على انتظام اليوم الدراسي ومتابعة سير العملية التعليمية، واختتمت جولتها في الإدارة بزيارة المركز الاستكشافي، لمتابعة الأنشطة والخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

واستكملت مدير المديرية جولتها بزيارة إدارة المرج التعليمية، حيث تفقدت المبنى القديم للإدارة الذي تم ضمه مؤخرًا إلى مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، وتابعت بدء أعمال الصيانة به، بحضور المهندس عبد الناصر سعد الله، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة، والمهندس هاني فؤاد، مدير المنطقة الشرقية للأبنية التعليمية، والمهندسة رحاب الهواري، مدير قطاع المرج، وأيمن الفخراني، مدير عام إدارة المرج التعليمية.

الاستفادة القصوى من المنشآت التعليمية

كما زارت مبنى شؤون الطلبة القديم وأوصت بإعادة استغلاله كفصول دراسية بهدف الاستفادة القصوى من المنشآت التعليمية المتاحة. وتفقدت كذلك مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حيث استقبلتها الطالبات بحفاوة بالغة، واطلعت على الأدوار الإضافية بالمبنى والتي يتم تجهيزها لتكون فصولًا دراسية تخدم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستمرت الجولة بزيارة مدرسة الغرفة التجريبية الرسمية للغات، حيث عاينت انتهاء أعمال الصيانة والبناء بالمدرسة، وأوصت بسرعة تسليم المبنى لضمان انتظام العملية التعليمية في أقرب وقت ممكن. ثم انتقلت إلى مدرسة الأندلس التي لا تزال تحت الإنشاء، لمتابعة أعمال البناء والتشطيبات، تمهيدًا لتسليمها وبدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد.

واختتمت سماح إبراهيم جولتها بزيارة قطعة أرض في منطقة بركة الحاج، تم التبرع بها لصالح إنشاء مدرسة جديدة تخدم أهالي المنطقة، مؤكدة على أهمية التوسع في إنشاء المدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية وتحقيق العدالة التعليمية.