ads
الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مبادرة "رواد رقميون".. فرصة تدريبية مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي

مبادرة رواد رقميون
مبادرة رواد رقميون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "رواد رقميون" كفرصة ذهبية للشباب المصري المهتم بتعلم المهارات الرقمية الحديثة. 

في هذا الموضوع نستعرض أبرز المعلومات حول المبادرة :

ما هي مبادرة رواد رقميون؟

  • برنامج تدريبي مجاني بالكامل أطلقته وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي.
  • يهدف البرنامج إلى بناء كوادر مصرية محترفة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

من يمكنه الالتحاق بمبادرة رواد رقميون؟

  • المبادرة مفتوحة للجميع، ولا تتطلب أي مؤهل دراسي أو خبرة سابقة أو مهنة معينة.
مبادرة رواد رقميون 

الفئات المستفيدةمن مبادرة رواد رقميون 

  • الشباب المصري من مختلف المحافظات الراغبين في دخول مجال التكنولوجيا.
  • الراغبون في التحول المهني نحو مجالات أكثر طلبًا في سوق العمل الرقمي.

مدة الدراسة بمبادرة رواد رقميون 

  • البرنامج مقسم إلى 4 مسارات تدريبية متخصصة.
  • يتم تحديد كل مسار حسب المجال الذي يختاره المتدرب.

موعد بداية المبادرة

  • من المقرر أن تنطلق في النصف الثاني من عام 2025.

عدد المستفيدين سنويًا

  • تستهدف المبادرة تدريب 5 آلاف شاب وفتاة كل عام.

تكلفة التدريب

  • التدريب مجاني بالكامل، بدون أي رسوم أو مصروفات.

تمثل مبادرة "رواد رقميون" خطوة جديدة نحو تمكين الشباب بالمهارات المطلوبة في العصر الرقمي، وهي فرصة حقيقية لأي شخص يبحث عن بداية مهنية قوية في عالم التكنولوجيا.

مبادرة رواد رقميون وزارة الاتصالات التدريب الرقمي المجاني المهارات الرقمية مسارات رواد رقميون فرص تدريب للشباب سوق العمل الرقمي التدريب التكنولوجي التعلم عن بعد التدريب المجاني في مصر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كورسات وزارة الاتصالات وظائف تكنولوجيا المعلومات تدريب الشباب