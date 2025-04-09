مبادرة "رواد رقميون".. فرصة تدريبية مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "رواد رقميون" كفرصة ذهبية للشباب المصري المهتم بتعلم المهارات الرقمية الحديثة.

في هذا الموضوع نستعرض أبرز المعلومات حول المبادرة :

ما هي مبادرة رواد رقميون؟

برنامج تدريبي مجاني بالكامل أطلقته وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي.

يهدف البرنامج إلى بناء كوادر مصرية محترفة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

من يمكنه الالتحاق بمبادرة رواد رقميون؟

المبادرة مفتوحة للجميع، ولا تتطلب أي مؤهل دراسي أو خبرة سابقة أو مهنة معينة.

مبادرة رواد رقميون

الفئات المستفيدةمن مبادرة رواد رقميون

الشباب المصري من مختلف المحافظات الراغبين في دخول مجال التكنولوجيا.

الراغبون في التحول المهني نحو مجالات أكثر طلبًا في سوق العمل الرقمي.

مدة الدراسة بمبادرة رواد رقميون

البرنامج مقسم إلى 4 مسارات تدريبية متخصصة.

يتم تحديد كل مسار حسب المجال الذي يختاره المتدرب.

موعد بداية المبادرة

من المقرر أن تنطلق في النصف الثاني من عام 2025.

عدد المستفيدين سنويًا

تستهدف المبادرة تدريب 5 آلاف شاب وفتاة كل عام.

تكلفة التدريب

التدريب مجاني بالكامل، بدون أي رسوم أو مصروفات.

تمثل مبادرة "رواد رقميون" خطوة جديدة نحو تمكين الشباب بالمهارات المطلوبة في العصر الرقمي، وهي فرصة حقيقية لأي شخص يبحث عن بداية مهنية قوية في عالم التكنولوجيا.