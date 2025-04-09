حبس حارس عقار بالوايلي بتهمة قتل زوجته وإلقاء جثتها للكلاب

أمرت النيابة الكلية بغرب القاهرة، بحبس حارس عقار في اتهامه بقتل زوجته، والتمثيل بجثتها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

وتبين من تحريات المباحث وتحقيقات النيابة، وما توصل إليه من جثة المتوفاه، أن الوفاة بسبب تهشم الجمجمه ونزيف حاد، وقررت النيابة عرض الجثمان ىعلي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثمان واستكمال عمليات البحث، عن بقايا أشلاء نتيجة نهش الكلاب له.

القبض علي الزوج المتهم

تلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من عامل بغياب شقيقته وعدم عثوره على زوجها وإغلاق شقتها، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن للشقة وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض وتم القبض على زوجها.

وبمواجهته اعترف بقيامه بقتلها وحمل جثتها داخل مرتبة والقاها فى صحراء زهراء المعادي لتنهشها الذئاب وجارى البحث عن جثمانها.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .