ads
الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جولات ميدانية مكثفة لتعزيز الانضباط والتحصيل الدراسي بمدارس غرب مدينة نصر

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت همت أبو كيلة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولاتها الميدانية، حيث تفقدت اليوم الأربعاء سير العملية التعليمية بإدارة غرب مدينة نصر، استمرارًا لتنفيذ توجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

 انتظام الدراسة

شملت الجولة زيارة مدرسة محمد فريد الابتدائية، حيث تابعت انتظام الدراسة داخل الفصول، واطلعت على مستوى تحصيل الطلاب وتقييماتهم.

وجهت بضرورة تفعيل الخطة العلاجية للطلاب ذوي المستوى الضعيف، لما لها من دور فعّال في تحسين أدائهم الدراسي.
كما أكدت على سرعة إنجاز أعمال الدهانات والتشجير، مشددة على أهمية المتابعة الدورية لضمان بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

التربية والتعليم التحصيل الدراسي انتظام الدراسة جولات ميدانية