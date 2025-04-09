جولات ميدانية مكثفة لتعزيز الانضباط والتحصيل الدراسي بمدارس غرب مدينة نصر

واصلت همت أبو كيلة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولاتها الميدانية، حيث تفقدت اليوم الأربعاء سير العملية التعليمية بإدارة غرب مدينة نصر، استمرارًا لتنفيذ توجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

انتظام الدراسة

شملت الجولة زيارة مدرسة محمد فريد الابتدائية، حيث تابعت انتظام الدراسة داخل الفصول، واطلعت على مستوى تحصيل الطلاب وتقييماتهم.

وجهت بضرورة تفعيل الخطة العلاجية للطلاب ذوي المستوى الضعيف، لما لها من دور فعّال في تحسين أدائهم الدراسي.

كما أكدت على سرعة إنجاز أعمال الدهانات والتشجير، مشددة على أهمية المتابعة الدورية لضمان بيئة تعليمية محفزة وآمنة.