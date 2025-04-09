"اعتداء بالضرب"... التحقيق في مصرع سيدة سقطت من سطح عقار بدار السلام

صرحت نيابة دار السلام الجزئية، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها، عقب سقوطها من أعلي سطح عقار منزلها الكائن بدائرة القسم، بسبب خلافات مع زوجها وضربه المتكرر لها.

واستدعت النيابة زوج المتوفاة للتحقيق معه، والذى أقر بوجود خلافات مستمرة بينهم، وأنه ليس له علاقة بسقوطها من أعلي العقار، وقررت النيابة حجزه علي ذمة التحريات.

اعتداء الزوج على زوجته

وكشفت التحقيقات أن الزوج كان دائم الاعتداء علي المتوفاه بالضرب مما دفعها إلي التخلص من حياتها، عقب مرورها بحالة نفسية سيئة.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفاه، أنها مصابة بكسور وكدمات بسائر الجسد، وأمرت بعرضها علي الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وملابسات حدوثها، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار في ظروف غامضة بدار السلام.

وتبين من التحريات أن المتوفاه سيدة في عقدها الثالث، تمر بحالة نفسية سيئة نتيجة وجود خلافات متكررة مع وزوجها، فتخلصت من حياتها بالقفز من أعلى سطح العقار التي تقيم فيه، وحرر محضر بالواقعة.