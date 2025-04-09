تحقيقات موسعة مع موظف وعاطل نصبوا على صاحبة مقهى بالهرم

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول واقعة إتهام صاحبة مقهى "كافيه" بمنطقة الهرم، لموظف وعاطل بالنصب عليها والاستلاء على مبلغ يقرب من ٢٠٠ ألف جنيه بدعوى اخراج زوجها من السجن بعفو رئاسي، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

استدرجو الضحية

كشفت أقوال المجني عليها أمام جهات التحقيق، أن المتهمين كانا دائما التردد على المقهى، وبعدما علموا بأن زوجي يقضي عقوبة ٣ سنوات في السجن مر منها نصف المدة، ادعيا بأن لهم علاقات بمسؤولين كبار في الدولة ويستطيعون إخراجه بعفو رئاسي، واستولوا في نظير ذلك على ٢٠٠ ألف جنيه.

موظف وعاطل ينصبون على مالكة مقهى

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مالكة كافيه تتهم فيه موظف وعامل بالنصب عليها، والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه بعد إيهامها بقدرتهم علي إخراج زوجها من السجن بعفو رئاسي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.