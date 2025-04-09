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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات طائرة الزمالك تتأهل لنصف نهائى بطولة أفريقيا

سيدات طائرة الزمالك
سيدات طائرة الزمالك
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تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا، والتي تستضيفها نيجيريا في الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري، بعد الفوز على نظيره البنك التجاري الكيني، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ8 للبطولة.

وجاءت نتيجة الأشواط:-

25/20  لصالح الزمالك 
23/25  لصالح البنك التجاري 
25/20  لصالح الزمالك 
25/21 لصالح الزمالك

الزمالك يواجه نظيره الأنابيب الكيني

من المنتظر، أن يواجه الزمالك في دور النصف النهائي نظيره الأنابيب الكيني.

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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