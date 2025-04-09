المواشي احترقت.. تفاصيل حريق هائل في مزرعة ببولاق الدكرور

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول حريق هائل نشب داخل مزرعة مواشي بعزبة تابعة لمنطقة بولاق الدكرور، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أفادوا أن ألسنة النيران التهمت المواشي التي بالمزرعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



ماس كهربائي أحرق المواشي

وكشف التقرير المبدئي لمعاينة المعمل الجنائيان الحريق التهم عدد من المواشي التي بالمزرعة وأدي إلي نفوقها، ويرجح أن يكون وراءه ماس كهربائي.

وتبين من خلال التحريات التي أجرتها المباحث أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.



حريق يلتهم مزرعة مواشي

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا بنشوب حريق داخل مزرعة بمنطقة بولاق الدكرور، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة