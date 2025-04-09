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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز 4 متهمين بتعطيل حركة المرور واستخدام الألعاب النارية بمصر القديمة

ارشيفيه
ارشيفيه
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بدأت نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق مع أربعة متهمين، باستخدام ألعاب نارية وخرق قانون المرور بتعطيل الحركة المرورية، بشارع المنيل، أثناء الاحتفال بعروسين، وقررت حجزهم علي ذمة التحريات، وعرضهم علي الطب الشرعي، لبيان تعاطيهم المخدرات، من عدمه.

كما أمرت بالاستعلام عن أوراق السيارات محل الواقعة، ورخص القيادة الخاصة بالمتهمين.

تعطيل حركة المرور بالطريق العام وإشعال ألعاب نارية 

كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من قائدى السيارات بتعطيل حركة المرور بالطريق العام وإشعال ألعاب نارية حال سيرهم بموكب حفل زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) والسيارات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

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