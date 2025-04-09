بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار القاهرة قادمة من موريتانيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتأهل لنصف نهائي البطولة.



واستغرقت الرحلة من مطار نواكشوط الدولي ما يقرب من 6 ساعات، وحتى الوصول إلى مطار القاهرة.

الأهلي يواجه صن داونز في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا

ضرب الأهلي موعدا ناريا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي المارد الأحمر فريق الهلال السوداني في ربع النهائي بالفوز بهدف في لقاء الإياب أمس الثلاثاء.

تأهل الأهلي لنصف النهائي بالفوز على الهلال السوداني بهدفين دون رد في مجموع مباراتي ربع النهائي.

في المقابل تخطي صن داونز فريق الترجي الرياضي التونسي بعدما تمكن من فرض التعادل السلبي عليه في مباراة الإياب على الملعب الأوليمبي برادس بعدما حقق الفوز ذهابا في جنوب أفريقيا بهدف.

ويضرب صن داونز موعدًا مع النادي الأهلي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة الذهاب في القاهرة، والإياب في بريتوريا.