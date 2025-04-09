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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة في ظل تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين

الصين
الصين
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أصدرت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء تحذيرين لمواطنيها حول السفر إلى الولايات المتحدة نظرًا لتدهور العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا حيث يفرض البلدان تعريفات جمركية هائلة على وارداتهما.

ونصحت وزارة الثقافة والسياحة الصينية السياح الصينيين بتقييم مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة بالكامل والتصرف بحذر بسبب تدهور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن والوضع الأمن الداخلي في أمريكا، حسبما أوردت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية.

وجاء هذا التحذير بعد فترة وجيزة من إعلان بكين أنها ستفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 50% على جميع الواردات الأمريكية كرد مماثل للتعريفات المتزايدة على السلع الصينية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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