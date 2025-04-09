إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "السباعية – إدفو"

شهد الطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا أمام كمين السباعية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات متفرقة.

تلقي مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام كمين السباعية بمركز ادفو، ووجود مصابين، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .

إصابة 15 شخصا بإصابات وجروح وكسور متفرقة

وتبين إصابة 15 شخصا بإصابات وجروح وكسور متفرقة وجاري نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بأدفو لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



تم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، فيما جاري تسيير حركة المرور وإزالة آثار الحادث من الطريق.