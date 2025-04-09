مصرع مسن في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

لقى مسن مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص توفى في حادث مروري لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 40 بطريق " الخارجة – أسيوط"

تبين وفاة عبد الله عبد الجيل العوضي، 75 عاماً، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 40 بطريق " الخارجة – أسيوط" بالقرب من عزبة محمد مصطفى شمال مدينة الخارجة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصاب في موقع الحادث لمستشفى الخارجة التخصصي وتقرر تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي وتوفى خلال نقله بسيارة الإسعاف وجرى إعادته مرة أخرى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.