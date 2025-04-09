الذهب يواصل ارتفاعه متجاوزا 3،060 دولارًا للأوقية بفعل رد الصين على رسوم ترامب

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، مواصلة الارتفاع منذ صباح اليوم الأربعاء، وسط تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاوف بشأن ركود عالمي وحرب تجارية شاملة، على خلفية سريان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ضد أكثر من 100 دولة، ورد الصين برسوم جمركية تستهدف الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.6% ليسجل 3،061.92 دولارًا للأوقية، في حين صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 3.1% إلى 3،082.10 دولارًا للأوقية، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الاقتصادية.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.7%، مما جعل الذهب المدعوم بالدولار أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وحقق الذهب مكاسب قياسية منذ بداية 2025، حيث تجاوز ارتفاعه 400 دولار منذ مطلع العام، ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 3،167.57 دولارًا للأوقية في 3 أبريل الجاري.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة ب الذهب سجلت أكبر تدفقات فصلية منذ 3 سنوات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.

يأتي هذا الأداء القوي بالتزامن مع دخول الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ، فقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 104% على الواردات الصينية، اليوم الأربعاء، وردت بكين بعدها بساعات بزيادة الرسوم على السلع الأمريكية إلى 84%، ارتفاعًا من 34% سابقًا.

ويرى محللون أن استمرار التوترات التجارية وارتفاع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية يدعمان بشكل كبير الطلب على الذهب، خاصة مع تراجع العائدات الحقيقية وضعف أداء الدولار، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الزخم خلال الفترة المقبلة في ظل هذه الأجواء المتقلبة اقتصاديًا وسياسيًا على الساحة الدولية.