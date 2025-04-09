وزير الخزانة الأمريكي: ترامب قد يبرم اتفاقات بشأن التعريفات الجمركية مع حلفائه

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم /الأربعاء/، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تتوصل إلى اتفاقات بشأن التعريفات الجمركية مع حلفاء الولايات المتحدة.

وأوضح بيسنت - في تصريحات أوردتها صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية - أنه يستعد لقيادة مفاوضات بشأن التعريفات الجمركية مع أكثر من 70 دولة خلال الأسابيع المقبلة، محذرًا من أن التحركات التي تسعى إلى التوافق بشكل أوثق مع الصين قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

وأكد أنه على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية، إلا أن الاقتصاد الأمريكي قوي للغاية.

وذكر أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتفاوض مع الولايات المتحدة لخفض التعريفات الجمركية، مشيرًا إلى أن ترامب قد تحدّث بالفعل مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية ومن المقرر أن يجتمع مسئولون أمريكيون مع وفد من فيتنام اليوم.

وأكد بيسنت أن أمريكا يمكن أن تتوصل لاتفاق مع حلفائها ومع الدول الأخرى التي كانت حليفة عسكرية جيدة وليست بالضرورة حليفة اقتصادية مثالية.

ولفت وزير الخزانة الأمريكي إلى أن الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي تشكل سقفًا للرسوم الجمركية إذا لم ترد الدول، لكن الصين لم تستمع إلى هذه النصيحة وهي الدولة الوحيدة التي ضاعفت الرسوم الجمركية.

وجاءت تصريحات بيسنت بعدما حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، من أن الركود هو نتيجة محتملة لتعرفيات ترامب.