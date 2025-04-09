البابا تواضروس الثاني يعلن توقف الاجتماع الأسبوعي خلال فترة الخمسين المقدسة

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بمجئ أسبوع البصخة المقدسة وعيد القيامة. كما أعلن عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، طوال فترة الخمسين المقدسة التي تبدأ بيوم عيد القيامة الموافق ٢٠ أبريل الجاري.

جاء ذلك في نهاية عظته في الاجتماع ذاته والذي عقد مساء اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالقاهرة.

الاحتفالات المقبلة

وعن الاحتفالات المقبلة قال قداسة البابا: "خلال الأيام المقبلة نبدأ أسبوع الآلام بكل صلواته وبكل الزخم الروحي الموجود فيه من صلوات وقراءات وألحان وفترات هادئة لا ننشغل فيها بشئ آخر".

وأضاف: "عبر الأسبوع سيأتي علينا سبت لعازر وأحد الشعانين وأيام البصخة المقدسة وخميس العهد والجمعة الكبيرة وسبت النور ثم نحتفل بعيد القيامة، كل سنة وأنتم طيبين".

وعن التوقف المؤقت لاجتماع الأربعاء قال قداسته: " كالمعتاد سيتوقف الاجتماع حتى الأسابيع الأولى من صوم الرسل".