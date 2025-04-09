دوري أبطال أوروبا| برشلونة يتقدم على بوروسيا دورتموند في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق برشلونة الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام حاليًا على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق برشلونة على بوروسيا دورتموند في الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات اللعب، وسط محاولات على استحياء من الضيوف.

مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

بدأ برشلونة مباراته ضد بوروسيا دورتموند بقوة، وحاول هز شباك الفريق الألماني مبكرًا، لكن لم تفلح محاولاته حتى الدقيقة 25، التي شهدت تسجيل البرازيلي رافينيا الهدف الأول بتمريرة من باو كوبارسي داخل منطقة الجزاء.

كان برشلونة تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى بنفيكا البرتغالي من دور الستة عشر.

بينما تغلب بوروسيا دورتموند على ليل الفرنسي في دور الـ16، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.