منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يفوز على تركيا فى ثالث جولاته ببطولة البحر المتوسط

فاز منتخب ناشئي كرة اليد المصري مواليد 2008، على نظيره التركى 29/ 16 في ثالث مواجهاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة بتونس حاليًا.

كان قد فاز منتخب ناشئي كرة اليد ، على نظيره الروماني، في ثاني مواجهاته بالبطولة بنتيجة 24/ 15، لينجح في مباراتى تركيا ورومانيا وتعويض الخسارة من إسبانيا في ضربة البداية، بنتيجة 21 / 18.

ويخوض المنتخب الوطني البطولة بالمجموعة الأولى ببطولة البحر المتوسط والتي تضم رفقته كل من، إسبانيا - رومانيا - تركيا - صربيا.

يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصري كل من: عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد- محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - توفيق المتولى المدير الاداري - عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.

وتضم قائمة الفريق كل من: عبدالملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبدالرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.