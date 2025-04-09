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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يفوز على تركيا فى ثالث جولاته ببطولة البحر المتوسط

منتخب مصر
منتخب مصر
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فاز منتخب ناشئي كرة اليد المصري مواليد 2008، على نظيره التركى 29/ 16 في ثالث مواجهاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة بتونس حاليًا.

كان قد فاز منتخب ناشئي كرة اليد ، على نظيره الروماني، في ثاني مواجهاته بالبطولة  بنتيجة 24/ 15، لينجح في مباراتى تركيا ورومانيا وتعويض الخسارة من إسبانيا في ضربة البداية، بنتيجة 21 / 18.
ويخوض المنتخب الوطني البطولة بالمجموعة الأولى ببطولة البحر المتوسط والتي تضم رفقته كل من، إسبانيا - رومانيا - تركيا - صربيا.
يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصري كل من: عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد-  محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين -  توفيق المتولى المدير الاداري -  عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.
وتضم قائمة الفريق كل من: عبدالملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبدالرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.

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