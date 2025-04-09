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الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

علاء فاروق يبحث مع وزيرة المالية الكويتية زيادة فرص الاستثمار في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش اجتماعات الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالمهندسة نورة سليمان الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت لبحث فرص زيادة الاستثمارات الكويتية فى القطاع الزراعي في مصر في ضوء التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي فى البنية التحتية وزيادة الإنتاج الزراعي واهتمام الدولة المصرية بالتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الخام والتي يصدر منها كميات كبيرة في العام.

جاء ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجلب الإستثمارات الخارجية إلى مصر في قطاعات الدولة المختلفة واهتمام الحكومة  بتشجيع القطاع الخاص المصري والعربي للاستثمار في مصر.
وأشار "فاروق" الى الدعم غير المسبوق الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع الزراعة فى ضوء اهتمامه بتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقليل الفجوة بين المنتجات الزراعية المستوردة والمصدرة لتوفير العملة الدولارية.

وأكد إهتمام الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الكويتية في اطار المصلحة المشتركة win-win situation  بهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين.
كما أشار "فاروق" الى أن الاستثمارات الكويتية الحالية التي تجريها بعض الشركات الكويتية  في مجال الامن الغذائي استطاعت من خلاله تصدير كميات كبيرة من الخضر الى خارج مصر والكويت، 
من جانبها قالت "سليمان" أن هناك فريق عمل كويتي يقوم حاليا باعداد استرتيجية للامن الغذائي الامر الذي يمكن مشاركة الجانب المصري فيها لتحديد ما يمكن الاتفاق عليه من مشروعات في ضوء اهتمام الجانب الكويتي بزيادة المخزون الاستراتيجي.
وأعربت عن ان هناك ضرورة ملحة للتعاون المصري الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة خلال السنوات الماضية والتي اصبحت فيها قضية الامن الغذائي من أهم اولويات الشعوب والدول في المرحلة الحالية.
في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل في هذا الامر مع الجانب الكويتي.

حضر الاجتماع د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة

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جلب الإستثمارات الخارجية إلى مصر تحقيق الأمن الغذائي