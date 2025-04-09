وزير الزراعة يبحث تعزيز الفرص الاستثمارية مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

التقي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبيد الزعابي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي؛ على هامش اجتماعات الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي المنعقدة حاليا في الكويت لبحث افاق وفرص التوسع في استثمارات الهيئة داخل جمهورية مصر العربية بالقطاع الزراعي في ضوء رؤية الهيئة نحو زيادة مشروعاتها الزراعية بالدول الأعضاء.

وأكد وزير الزراعة، دعمه للهيئة والمشروعات التي تقوم بها لتحقيق الامن الغذائي العربي واشار الى المشروعات الناجحة للهيئة في مصر ومنها مشروع زراعة وانتاج السكر مع شركة الفيوم للسكر والتي تساهم الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي فيها بنسبة تصل لأكبر من ٢٩٪؜ وكذا مشروع انتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وغيرها من المشروعات الزراعية.

وأعرب عن سعادته لقيام الهيئة بتوسيع استثماراتها في مجالات التصنيع الزراعي وانتاج تقاوي البطاطس والتقاوي المختلفة من المحاصيل الاستراتيجية في ضوء البنية التحتية المتطورة التي تمت في مصر خلال السنوات القليلة الماضية في كل القطاعات.

وقال " فاروق" إن انتاج الأمصال واللقاحات البيطرية في مصر له فرصة واعدة في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر امام القطاع الخاص واهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع كما ان لدى مصر خبرات كبيرة في هذا المجال ووجود شركات قطاع خاص تعمل بشكل جيد بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة في مصر.

من ناحية اخرى اشار "الزعابي" إلى ان مصر تعتبر من الوجهات الاستثمارية الرائدة خلال الفترة الحالية في ضوء تمتع مصر بالاستقرار وتوافر الخبرات الفنية في كل المجالات وان الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي لديها الرغبة الشديدة في زيادة استثماراتها في مصر وانها تخطط لعقد مؤتمر استثماري برعاية وزير الزراعة خلال الشهور القليلة المقبلة يحضره رجال الاعمال من القطاع الخاص والشركات لعرض الفرص الإستثمارية المتاحة ليتسنى للهيئة الدخول فيها.

في نهاية اللقاء اتفق الطرفان على المضي قدما نحو تنفيذ عدد من المشروعات الإستثمارية وفقاً لخطة الهيئة لعام ٢٠٢٥ بالاضافة إلى التوسع في المشروعات القائمة حالياً واهمية ايجاد شريك للهيئة للمشاركة في تشغيل مصنع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا التابع للهيئة في ضوء وجود طلب عالمي على البصل المجفف خاصة بدول الإتحاد الأوروبي.

حضر الاجتماع د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة.

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