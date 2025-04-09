"كارمن" يجذب نجوم المسرح في مصر والعالم العربي مع نهاية أسبوعها الأول بالطليعة

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، و خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، واصل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم العرض المسرحي " كارمن"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة و إخراج المخرج ناصر عبد المنعم.

شهد العرض حضور مسرحيين من مصر و العالم العربي خلال أسبوعه الاول ، منهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، و مجموعة من قيادات الهيئة العربية المسرح منهم الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الفنان غنام غنام ، الأستاذ ناصر آل علي.

كما تضمن عدد كبير من الفنانين و النقاد منهم الفنانة لقاء سويدان، الفنان عزت زين، الفنانة عايدة فهمي، الناقد إبراهيم الحسيني، يسري حسان، الناقد محمد الروبي، الناقد باسم صادق، الفنان محمد يوركه، الفنانة الشينة لاشين، و المخرج يوسف المنصور، و غيرهم.

يذكر ان العرض مستمر على مسرح الطليعة يوميا في تمام التاسعة مساء " كارمن " عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، كتابة مسرحية محمد علي ابراهيم، تمثيل ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، محمد البدالي، ديكور وملابس أحمد شربي، استعراضات سالي أحمد، من إخراج ناصر عبد المنعم.

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