وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن مستعدة للحوار مع أى دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية

أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت استعداد واشنطن للحوار مع الدول التي لم تتخذ أي إجراءات انتقامية، قائلا إن الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية سيتم مكافأتها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف: "تلقينا اتصالات عديدة من دول ترغب في التفاوض.. والصين تواصل التصعيد، والوقف المؤقت للرسوم الجمركية يمنح الفرصة للمفاوضات".

وتابع: "انطالب حلفاءنا بعدم اتخاذ خطوات انتقامية، الصين هي مصدر المشكلات الاقتصادية للولايات المتحدة".

وواصل: "أعطينا مهلة الـ90 يوما لإفساح المجال للمفاوضات، الصين أثبتت خلال هذه الأزمة أنها الطرف السيئ".

واستكمل وزير الخزانة الأمريكي: "الرسالة واضحة وهي لا تفرضوا علينا رسوما انتقامية وسنجد حلا، واليابان سترسل وفدا تجاريا للتفاوض بشأن التعريفات".