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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يحيى خالد يقود باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا لكرة اليد بعد تألقه أمام شامبيري

يحيي خالد
يحيي خالد
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تأهل فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد إلى نهائي كأس فرنسا 2025، بعد فوزه الكبير على فريق شامبيري سافوي بنتيجة 39-27، في مباراة تألق فيها النجم المصري يحيى خالد، وقاد فريقه للفوز بفارق 12 هدفا.

وواصل يحيى خالد تألقه في البطولة، حيث سجل 6 أهداف خلال المباراة، مؤكداً قيمته الكبيرة في صفوف الفريق الباريسي.

 

ومن المنتظر أن يلتقي باريس سان جيرمان في النهائي مع فريق مونبلييه، الذي يضم النجم المصري أحمد هشام "دودو"، بعد فوزه على فريق ليموج بنتيجة 31-25، في مباراة شهدت مشاركة المصري سيف الدرع ضمن صفوف ليموج.

يقام النهائي يوم 18 مايو المقبل على صالة "بيرسي الكبرى" بالعاصمة الفرنسية باريس، في مواجهة مصرية خالصة تجمع بين يحيى خالد وأحمد هشام دودو في صراع مثير على اللقب الفرنسي.

يحيي خالد باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا لكرة اليد فريق شامبيري سافوي