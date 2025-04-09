اقرأ غدًا في "البوابة".. غزة ساحة قتل.. الأمين العام للأمم المتحدة يندد بمنع إسرائيل المساعدات الإنسانية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 10 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

غزة ساحة قتل.. الأمين العام للأمم المتحدة يندد بمنع إسرائيل المساعدات الإنسانية

نتنياهو: الخيار العسكري "لا مفر منه" إذا استمرت المحادثات النووية مع إيران

30 يومًا قبل إغلاق عدد من مدارس الأونروا في القدس الشرقية

المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي ببقاء رئيس جهاز الشاباك في منصبه

تراجع جديد في أسواق الأسهم العالمية بعد رسوم ترامب

.. وبكين تحذر: نمتلك "وسائل وفيرة" لشن حرب تجارية

.. وتطالب الولايات المتحدة بوقف ابتزازها حول قناة بنما

العالم يشتعل عسكريًا وتجاريًا

سحب 10 آلاف جندي.. قلق أوروبي من الانسحاب الأمريكي وغياب الضمانات الأمنية

أوكرانيا خارج السباق.. واشنطن: الحرب لن تكون على جدول أعمال المحادثات الروسية األمريكية الجديدة

ادعاءات غير صحيحة.. الصين تنفي تورط جنود لها في صراع كييف