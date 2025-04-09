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الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. غزة ساحة قتل.. الأمين العام للأمم المتحدة يندد بمنع إسرائيل المساعدات الإنسانية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 10 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

غزة ساحة قتل.. الأمين العام للأمم المتحدة يندد بمنع إسرائيل المساعدات الإنسانية 
نتنياهو: الخيار العسكري "لا مفر منه" إذا استمرت المحادثات النووية مع إيران
30 يومًا قبل إغلاق عدد من مدارس الأونروا في القدس الشرقية
المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي ببقاء رئيس جهاز الشاباك في منصبه
تراجع جديد في أسواق الأسهم العالمية بعد رسوم ترامب
.. وبكين تحذر: نمتلك "وسائل وفيرة" لشن حرب تجارية
.. وتطالب الولايات المتحدة بوقف ابتزازها حول قناة بنما
العالم يشتعل عسكريًا وتجاريًا
سحب 10 آلاف جندي.. قلق أوروبي من الانسحاب الأمريكي وغياب الضمانات الأمنية
أوكرانيا خارج السباق.. واشنطن: الحرب لن تكون على جدول أعمال المحادثات الروسية األمريكية الجديدة
ادعاءات غير صحيحة..  الصين تنفي تورط جنود لها في صراع كييف

غزة إسرائيل نتنياهو إيران الأونروا القدس الشرقية ترامب بكين