بسبب خلافات زوجية .. زوج يشعل النار في زوجته بأبو زعبل

شهدت منطقة أبو زعبل التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية حينما أقدم زوج على إشعال النيران في زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، بدائرة مركز شرطة الخانكة.

جرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بوورد بلاغ بقيام شخص بإشعال النيران في زوجته.

كشفت التحريات بقيادة المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بقيام شخص بإشعال النيران في زوجته وتدعى "عزة عثمان أحمد" 39 سنة، بسبب خلافات زوجية بينهما، مما تسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الأولي والثانية باليدين والصدر والبطن، وجري نقلها إلي المستشفي في حالة خطيرة إلا أنها لقيت مصرعها، أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدي والنقيب محمد عطا معاوني رئيس المباحث، جرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.