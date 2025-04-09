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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دهب تحتضن بطولة "Winds of Sinai" بمشاركة أبطال العالم في الكايت سيرف

بطولة الشراع
بطولة الشراع
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يستعد عشاق رياضة التزلج الشراعي " الكايت سيرف"، لمتابعة وخوض منافسات بطولة Winds of Sinai 2025، والتي تقام في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 30 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل 

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة، بمدينة دهب، حث يتنافس أفضل مواهب الكايت سيرف في العالم، والذين حرصوا على المشاركة من أجل الاستمتاع بالأجواء الاستثنائية في مصر، وحصد لقب البطولة

وستكون منافسات البطولة متاحة للجمهور الراغب في متابعتها والاستمتاع بالأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة التي تمتلكها مدينة دهب وسيناء، خلال أيام البطولة العالمية.

وتعد بطولة Red Bull Winds of Sinai 2025، هي الحدث الأكبر في رياضة الكايت سيرف في مصر، و وتم تأسيسها من أجل جمع أفضل الرياضيين من كل أنحاء العالم، و الاحتفال برياضة الكايت سيرف في واحدة من أروع الأماكن في العالم.

الكايت سيرف التزلج الشراعي مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء بلو لاجون بمدينة دهب