عبد العاطى يستقبل وزير الدولة المعني بالهجرة بوزارة العدل الإيرلندية

استقبل دكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٩ إبريل السيد "كولم أيون بروفى" وزير الدولة المعنى بالهجرة بوزارة العدل الإيرلندية وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

ثمن الوزير عبد العاطى الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الإيرلندية وأهمية البناء علي مخرجات الزيارة الرئاسية الناجحة لإيرلندا في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على مواصلة الزيارات واللقاءات المتبادلة بين مسئولي البلدين لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

أعرب وزير الخارجية عن التطلع للمضي قدماً للتوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني والتوظيف وانتقال العمالة المصرية الماهرة لأيرلندا، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم فى وصول العمالة المصرية للسوق الايرلندي بصورة شرعية، مستعرضاً في هذا السياق الجهود التى تبذلها مصر للتصدى للهجرة غير الشرعية، ومعرباً عن التطلع لقيام ايرلندا بتقديم الدعم من خلال برامج للتدريب والتأهيل المهني للعمالة المصرية.