رسميًا.. الشحانية القطري يضم نجم الزمالك السابق في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الشحانية القطري، مساء اليوم الأربعاء، عن إتمام تعاقده رسميًا مع الظهير التونسي حمدي النقاز، نجم ناديي الزمالك والإسماعيلي السابق.

انضم حمدي النقاز إلى صفوف نادي الشحانية في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، ليخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري القطري.

يمتلك النقاز مسيرة كروية حافلة بالتقلبات، خاصة فيما يتعلق بتجاربه مع نادي الزمالك، إذ انضم اللاعب التونسي صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف القلعة البيضاء، قادمًا من النجم الساحلي التونسي في صيف عام 2018، وقدم مستويات جيدة في بداياته مع الفريق.

مسيرة حمدي النقاز الكروية

ولكن علاقة النقاز والزمالك شهدت توترًا كبيرًا، حيث قام اللاعب بفسخ عقده من طرف واحد في شهر فبراير من عام 2020، ليفتح الباب أمام مشاكل قضائية بين الطرفين.

وبعد فترة من الغياب عن الملاعب المصرية، خاض النقاز تجارب احترافية أخرى، حيث لعب في صفوف نادي سودوفا الليتواني، ثم عاد إلى تونس لتمثيل نادي الترجي الرياضي التونسي.

حمدي النقاز بقميص نادي الشحانية القطري

وشهد صيف عام 2021 عودة مفاجئة لـ النقاز إلى صفوف الزمالك، إلا أن عودته لم تكتمل بسبب عقوبة إيقاف القيد التي كانت مفروضة على الفارس الأبيض، ليخرج الظهير التونسي إلى صفوف أهلي جدة السعودي، قبل أن يعود مجددًا إلى الزمالك ليتم فسخ التعاقد معه في نهاية المطاف.

وعاد حمدي النقاز إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى من بوابة نادي الإسماعيلي، حيث انضم إلى صفوف الدراويش في محاولة لإعادة إحياء مسيرته الكروية في مصر، ولكن تجربته مع الإسماعيلي لم تستمر طويلًا، ليقرر الرحيل والانضمام إلى نادي الشحانية القطري في صفقة انتقال حر، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية في الملاعب القطرية.