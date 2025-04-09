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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبد العاطي يستقبل وزير الدولة السويدي المعني بالهجرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء "أندرش هال" وزير الدولة المعنى بالهجرة بوزارة العدل السويدية على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

أعرب الوزير د. عبد العاطى عن التطلع لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر في القطاعات المختلفة.

ثمن وزير الخارجية التنسيق المستمر مع الجانب السويدي في مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك ومن ضمنها ملف الهجرة، حيث رحب بالدعم السويدي لجهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال المساعدات التي تُقدمها وكالة التعاون الإنمائي الدولي السويدية للوكالات الأممية العاملة في هذا المجال في مصر.

عبد العاطى وزارة العدل السويدية الخارجية الخرطوم الهجرة