أية عبد الله تطرح فيديو كليب أغنية "واو"

طرحت المطربة أية عبد الله أغنية جديدة بعنوان "واو"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية "واو" من كلمات الشاعر الغنائي خالد فيرناس، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، وإنتاج “لايف ستايل ستديوز”، إخراج جميل جميل المغازي.

ويقول مطلع الأغنية "واو": "شافت عيني كتير شرقي و غربي و هندي علي قلبي ساقوا الدلال كنت بكمل و امشي اول ما قابلته أنا غيرلي نظامي وقتي و حلفت اعيش معاه لا لا لا لا كله إلا ده

واو واو اهو ده الكلام بدأ الغرام و الشوق ماليني احساسي فوق الخيال أنا قلبي مال باين في عيني".

يذكر أن أية عبد الله طرحت مؤخرا الأغاني: أرض الخير ،سمعني كمان، عم المغرور، عبر قناتها على "اليوتيوب".

https://youtu.be/2N4oK7uC0OQ?si=XAMQaXnjsg5LXHb1