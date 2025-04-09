ندوة توعوية بالمركز الأولمبي لمكافحة المنشطات في رياضة المصارعة

في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور الرياضة والرياضيين، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نظّمت وزارة الشباب والرياضة ندوة توعوية تحت عنوان “مكافحة المنشطات”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، بالمركز الأولمبي بالمعادي.

جاء تنظيم الندوة من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي - الإدارة العامة للكوادر الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي - الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، واستهدفت لاعبي ومدربي ومديري المنتخبات القومية في رياضة المصارعة، إلى جانب الأجهزة الفنية والطبية المرافقة لهم.

رفع الوعي الرياضي

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنفذها الوزارة لرفع الوعي الرياضي بخطورة المنشطات وأهمية التغذية السليمة للرياضيين، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف لتطوير أداء الرياضيين ورفع معدلات اللياقة والصحة العامة، بما يواكب توجهات القيادة السياسية لبناء أجيال رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وشهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، في مقدمتهم الدكتورة إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية – جامعة حلوان، بالإضافة إلى لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، الذين أكدوا خلال كلماتهم أهمية العمل المشترك لمواجهة ظاهرة المنشطات ودعم الرياضيين على كافة المستويات.

مخاطر استخدام المنشطات

تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على المخاطر الصحية والقانونية المرتبطة باستخدام المواد المنشطة، وتعزيز الوعي بين الأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية بأهمية الالتزام بالمعايير الدولية للرياضة النظيفة. كما وفّرت الندوة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين، وتأكيد التعاون المشترك بين الجهات المعنية لضمان بيئة رياضية آمنة ونزيهة.

وقد أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدين أهمية تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة المنشطات، والحفاظ على صحة الرياضيين ونزاهة المنافسات الرياضية.

مكافحة المنشطات

تُعد هذه الندوة خطوة جديدة نحو ترسيخ ثقافة رياضية واعية ونظيفة في مصر، ومن المنتظر استمرار تنظيم فعاليات مشابهة ضمن خطة الوزارة الشاملة لمكافحة المنشطات، وبناء جيل رياضي ملتزم وقادر على تحقيق إنجازات مشرّفة على المستويين الإقليمي والدولي.