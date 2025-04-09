تشكيل هجومي لـ أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم ، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

جاء تشكيل أستون فيلا الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى:إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع:ماتي كاش – باو توريس – كونسـا – دين

خط الوسط:ماكجين – تيلمانس – كامارا – رامسي

خط الهجوم:أولي واتكينز – روجرز

البدلاء:أولسن – بروكتون – ديندونكر – ديبياسي – مايتين – بوجارد – أوبينا – باركلي – إينسيو – أكتينز

ويسعى أستون فيلا إلى مواصلة مغامرته الأوروبية المميزة هذا الموسم، بتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام أحد أبرز فرق القارة، في مباراة تُعد اختبارًا قويًا لطموحات الفريق الإنجليزي الباحث عن الوصول للمربع الذهبي لأول مرة منذ عقود.

من جانبه، يعتمد إيمري على تماسك خط وسطه بقيادة كامارا وتيلمانس، وسرعة الانطلاقات الهجومية من روجرز وآشلي يونج، مع التماسك الدفاعي بقيادة الحارس المتألق مارتينيز، في مواجهة واحدة من أقوى خطوط الهجوم في أوروبا بقيادة ديمبيلي وكفاراتسخيليا.