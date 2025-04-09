بدر عبد العاطي يستقبل وزير خارجية السودان على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء د. علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان، على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشدداً على وقوف مصر بجانب السودان، ودعمها لأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة الأراضي السودانية، كما تناول الجانبان المستجدات الأخيرة فى السودان الشقيق وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام في كافة أنحاء البلاد.

واستعرض الجانبان تطورات الجهود الرامية لدعم السودان على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل المساعدة في التخفيف من التداعيات الإنسانية.

