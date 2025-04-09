منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات



واصل منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو تألقه في منافسات البطولة العربية، المقامة حاليًا في المملكة الأردنية الهاشمية، بتحقيق 10 ميداليات متنوعة، ليتصدر جدول الترتيب العام للبطولة ويحصد المركز الأول وكأس البطولة.

نجح المنتخب المصري في حصد 4 ميداليات ذهبية في اليوم الأول من المنافسات، قبل أن يضيف 6 ميداليات أخرى متنوعة بين الذهب والبرونز في اليوم الثاني، ليؤكد تفوقه وسط منافسة قوية من المنتخبات العربية المشاركة.

جاءت نتائج البعثة المصرية على النحو التالي:

أحمد إيهاب: ذهبية وزن 50 كجم (ناشئين)

فارس المغاوري: ذهبية وزن 60 كجم (شباب)

فارس المغاوري: ذهبية وزن 60 كجم (رجال)

فارس شحاتة: ذهبية وزن 73 كجم (شباب)

فارس شحاتة: ذهبية وزن 73 كجم (رجال)

سجدة موسى: ذهبية وزن 63 كجم (إنسات)

سجدة موسى: ذهبية وزن 63 كجم (شابات)

أفنان ياقوت: ذهبية وزن 70 كجم (شابات)

ياسمين إبراهيم: ذهبية وزن 78 كجم (شابات)

حنين حسن بهلول: برونزية وزن 57 كجم (شابات)



ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات الفرق غدًا بمنتخب الناشئات، وسط طموحات كبيرة بمواصلة حصد الميداليات.

يقود المنتخب خلال البطولة الجهاز الفني المكون من الكابتن حسين حفيظ والكابتن إيمان البنا، فيما يترأس البعثة اللواء طارق عز الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو.

من جانبه، قدم محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، التهنئة للاعبين واللاعبات على الأداء المميز والروح القتالية العالية التي ظهروا بها خلال منافسات البطولة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني والإداري في إعداد الأبطال.

وأكد مطيع أن ميداليات البطولة العربية تعكس تطور مستوى الجودو المصري على مستوى الناشئين والناشئات، وتبرهن على مستقبل واعد للعبة في مصر، مشددا على استمرار دعم الاتحاد لجميع العناصر المتميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين العربي والدولي.