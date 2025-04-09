تشكيل هجومي لـ باريس سان جيرمان لموقعة أستون فيلا بدوري الأبطال

كشف الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة المدرب لويس إنريكي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الليلة أمام أستون فيلا الإنجليزي، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع:أشرف حكيمي – بيرالدو – باتشو – نونو مينديز

خط الوسط:جواو نيفيس – فيتينيا – فابيان رويز – ديسيريه دووي

خط الهجوم:عثمان ديمبيلي – كفاراتسخيليا

دكة البدلاء:

تينا – راندال كولو – كامبوس – لي كانغ إن – لويس إنريكي – باركولا – براكولا – زاير إيمري – أوجو

ويسعى باريس سان جيرمان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تريحه قبل لقاء الإياب المرتقب على الأراضي الإنجليزية، في ظل رغبة النادي الباريسي في مواصلة مشواره الأوروبي بحثًا عن أول لقب في دوري الأبطال.

في المقابل، يُتوقع أن يُعلن فريق أستون فيلا عن تشكيلته خلال دقائق، حيث يدخل اللقاء بطموح تحقيق مفاجأة خارج الديار في واحدة من أقوى مواجهات هذا الدور.