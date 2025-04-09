رامي صبري يودع والدة زوجته بكلمات مؤثرة: "برجاء الدعاء"

في لحظة حزينة شارك الفنان رامي صبري جمهوره بخبر وفاة والدة زوجته، السيدة التي كانت تمثّل له ولأسرته جزءًا مهمًا من حياتهم، حيث أعلن الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" وكتب بكلمات مختصرة مؤثرة: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء."

عزاء والدة زوجة رامي صبري

ولم يكشف رامي عن موعد الجنازة أو العزاء، مكتفيًا بطلب الدعاء للفقيدة، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من الجمهور والفنانين بالدعاء ومواساته في هذا المصاب.

يُذكر أن رامي صبري كان قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "حاول تنساني"، والتي حققت تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الموسيقى، واعتُبرت من أنجح أغانيه في الفترة الأخيرة لما تحمله من مشاعر حب ووجع في آنٍ واحد.