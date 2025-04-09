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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنه.. مصرع عامل بناء سقط من الطابق الخامس في إمبابة

ارشيفيه
ارشيفيه
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة سقوط عامل من الطابق الخامس ووفاته بمنطقة إمبابة أن المتوفي اختل توازنه أثناء عمله.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط عامل من علو ووفاته بمنطقة إمبابة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عمل عامل بالطابق الخامس اختل توازنه وسقط متوفيا، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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