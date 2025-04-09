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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.. بروتوكول تعاون بين غرفتي دمياط والدقهلية

دمياط
دمياط
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وقعت الغرفة التجارية في   دمياط برئاسة  محمد عبد اللطيف فايد بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية برئاسة المهندس احمد رعب وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفتين في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية بين محافظتي دمياط والدقهلية 

يهدف البروتوكول إلى تحقيق عدة أهداف منها  تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة وما يتعلق بالتجارة والنهوض بها لمسايرة التطور و تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل منطقة.

كما يهدف إلى تشجيع التجارة البينية بين المنطقتين مما يعزز النمو الاقتصادي في كل منهما. وتنظيم المعارض والفعاليات التجارية المشتركة لتسهيل التواصل بين التجار و تسهيل الإجراءات والمعاملات التجارية للأعضاء في كل من المنطقتين و تقديم الدعم والمساعدة للأعضاء في حل المشكلات التي تواجههم.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين شعبتي التطوير العقاري بمحافظتي دمياط والدقهلية، خلال مؤتمر عُقد بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع العقاري 

يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الشعبتين في مجالات عدة من بينها تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التطوير العقاري، بهدف تحسين جودة المشاريع العقارية في المحافظتين و تسهيل الاستثمار العقاري من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين و تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع العقاري، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والترويج للمشاريع العقارية في المحافظتين، من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات العقارية.

يعكس توقيع البروتوكول حرص الغرفتين التجاريتين على تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم المصالح الاقتصادية للمحافظتين، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دمياط والدقهلية

دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط أمين الغرفة التجارية