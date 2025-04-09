حقنها بمادة طبية أودت بحياتها.. أولى جلسات محاكمة متهم بإصابة فتاة بالتجمع السبت

حددت محكمة الاستئناف، جلسة السبت 12 أبريل الجاري كأولى جلسات محاكمة "ش. أ." أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، على خلفية اتهامه باصابة الفتاة "ش. ش." بعد حقنها بمادة طبية داخل مركز تجميل أودى بحياتها.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، للمتهم "ش. أ." أصابة المجني عليها "ش. ش." عمدًا دون سبق الإصرار أو الترصد، أثناء حقنها بمادة طبية رغم كونه غير مؤهل لإجراء ذلك التدخل أو مختص لذلك مما أودى بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة " حقنة " مما قد تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لإحرازها و حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية

وتابع : المتهم زاول مهنة الطب دون أن يكون مقيد بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين.