ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في هذا الموعد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إمكانية اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة قبل حلول يونيو المقبل.

وفي حديثه لقناة "فرانس 5"، أكد "ماكرون" عزمه على المضي قدمًا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قراره لن يكون مدفوعًا بتأثيرات سياسية شخصية، بل بناءً على قناعة عميقة بأنه سيكون خطوة عادلة.

وأضاف أن هذا الاعتراف يأتي في إطار المشاركة في ديناميكية تهدف إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد “ماكرون”، أنه في يونيو المقبل، ومع انعقاد مؤتمر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، قد يكون بالإمكان الوصول إلى "حركة اعتراف متبادل" من قبل عدد من الدول، بما في ذلك فرنسا والمملكة العربية السعودية.