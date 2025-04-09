"النجار" يتابع التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية للوقوف على إنتظام العمل بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بعد سريان التشغيل التجريبى لأعمال التطوير.



وخلال الجولة صرح محافظ الجيزة، بأن الأعمال تم تنفيذها فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وتحسين تجربة السائح وظهور المكان بالمظهر اللائق بمصر خلال الزيارة، عن طريق دعم وتطوير المرافق وتعزيز نقاط الخدمات ووسائل الترفيه، وإبراز الواجهة الحضارية للمقصد لكونه أهم وأعرق معلم سياحى على مستوى العالم.



كما أكد المحافظ، على أنه روعى خلال الأعمال تسهيل حركة الزائرين بين معالم المنطقة الأثرية إلى جانب تيسير حركة الدواب من الخيل والجمال والعربات ( الكاريتة )، وتنظيم تواجدهم كأحد عوامل الجذب الثقافى والترفيهى للسائحين.



و كلف محافظ الجيزة الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، بالمتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلافى أية ملاحظات تطرأ، والتحسين المستمر للمنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة ومنع أية إشغالات أو تعديات وإنتظام أعمال النظافة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع حى الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإدارة العامة للمرور.