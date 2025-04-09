ads
الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"النجار" يتابع التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة،  بجولة تفقدية  للوقوف على إنتظام العمل بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بعد سريان التشغيل التجريبى لأعمال التطوير. 


وخلال الجولة صرح محافظ الجيزة، بأن الأعمال تم تنفيذها فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وتحسين تجربة السائح وظهور المكان بالمظهر اللائق بمصر خلال الزيارة، عن طريق دعم وتطوير المرافق وتعزيز نقاط الخدمات ووسائل الترفيه، وإبراز الواجهة الحضارية للمقصد لكونه أهم وأعرق معلم سياحى على مستوى العالم.

كما أكد المحافظ، على أنه روعى خلال الأعمال تسهيل حركة الزائرين بين معالم المنطقة الأثرية إلى جانب تيسير حركة الدواب من الخيل والجمال والعربات ( الكاريتة )، وتنظيم تواجدهم كأحد عوامل الجذب الثقافى والترفيهى للسائحين.


و كلف محافظ الجيزة الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، بالمتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلافى أية ملاحظات تطرأ، والتحسين المستمر للمنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة ومنع أية إشغالات أو تعديات وإنتظام أعمال النظافة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع حى الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإدارة العامة للمرور.

محافظ الجيزة يتابع التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية أهرامات الجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إنتظام العمل بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة حي الهرم الهيئة العامة للنظافة والتجميل الإدارة العامة للمرور