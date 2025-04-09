القبض على المتهمين بتعطيل المرور وإشعال الألعاب النارية خلال موكب زفاف بمصر القديمة

القت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص، لتعطيلهم حركة المرور وإشعال ألعاب نارية أثناء سيرهم بموكب حفل زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من قائدى السيارات بتعطيل حركة المرور بالطريق العام وإشعال ألعاب نارية حال سيرهم بموكب حفل زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبالفحص وإجـــراء التحريات أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) والسيارات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.